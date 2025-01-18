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ФОТО «Почему она поддерживает издевательства над животными?» Эстонская певица разозлила фанатов новым постом

Перевод: Елизавета Лынник
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Мерлин Уускюла.
Мерлин Уускюла. Фото: Madis Sinivee / Sky.ee

16 января певица Мерлин Уускюла опубликовала пост в своих социальных сетях, который возмутил некоторых поклонников. «Этих животных ведь одурманивают»​, - пишет один из разочарованных фанатов.

В четверг известная певица Мерлин Уускюла опубликовала на своей странице в Instagram, где у нее 28 000 подписчиков, фотографию из тайского зоопарка. На снимке она с улыбкой позирует рядом с тигром.

«Укротительница тигров. Это было дикое приключение! Находиться рядом с таким большим диким животным - просто потрясающе», - подписала артистка пост.

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