16 января певица Мерлин Уускюла опубликовала пост в своих социальных сетях, который возмутил некоторых поклонников. «Этих животных ведь одурманивают», - пишет один из разочарованных фанатов.
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ФОТО ⟩ «Почему она поддерживает издевательства над животными?» Эстонская певица разозлила фанатов новым постом
В четверг известная певица Мерлин Уускюла опубликовала на своей странице в Instagram, где у нее 28 000 подписчиков, фотографию из тайского зоопарка. На снимке она с улыбкой позирует рядом с тигром.