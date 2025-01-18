Скандальная светская львица вспоминает себя десять лет назад: «Любящая и чистая девушка во всех смыслах этого слова»

Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт появилась на публике почти десять лет назад. Сейчас скандальная красавица оглядывается в прошлое и рассказывает о том, чему она научилась за эти годы. «Я хочу, чтобы каждый мог быть лучшей версией себя», - пожелала она.