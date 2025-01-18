Ким Кардашьян сделала неожиданное признание о личной жизни: «Я вам лгала»

Однако теперь стало известно, что потенциальный претендент на ее сердце сумел пройти непростые испытания и завоевать доверие знаменитости.

Ким ранее откровенно заявляла, что будет подходить к выбору партнера максимально серьезно. Она даже упоминала о своеобразных «собеседованиях», где будущий избранник должен доказать свою искренность, надежность и соответствие ее высоким стандартам. Такой подход стал причиной для шуток и обсуждений в сети, но сама Ким, похоже, не отступила от своих принципов.

Ким закрутила интригу в тизере нового сезона своего семейного реалити-шоу The Kardashians, намекнув, что ее сердце занято. «Я намеревалась остаться одна. Но я лгала вам, ребята. Чтобы я ни с кем не встречалась и не хотела любви и внимания? Кажется, вы меня вообще не знаете», - призналась она с игривой улыбкой.

И это еще не все: новые отношения звезды, похоже, развиваются стремительно. Загадочный бойфренд успел не только обзавестись своей зубной щеткой в доме избранницы, но и целой гардеробной комнатой внушительных размеров. Такой подарок для него сделала сама Ким. «Он тебе, должно быть, очень нравится», - лукаво заметила Крис Дженнер.