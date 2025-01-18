Обвиняемая в пытках жительница австралийского штата Квинсленд, предположительно, отравила годовалую девочку и размещала видео с просьбой о пожертвованиях.
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РАДИ ДЕНЕГ ⟩ Блогер отравила свою годовалую дочь ради пожертвований
Полиция утверждает, что отравление происходило в период с 6 августа по 15 октября, когда женщина давала девочке несколько рецептурных и аптечных лекарств без разрешения врача. Она утверждала в социальных сетях, что ее дочь борется с неизлечимой болезнью, но следователи считают, что она намеренно причиняла страдания ребенку.