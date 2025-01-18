Сб, 18.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

РАДИ ДЕНЕГ Блогер отравила свою годовалую дочь ради пожертвований

Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Обвиняемая в пытках жительница австралийского штата Квинсленд, предположительно, отравила годовалую девочку и размещала видео с просьбой о пожертвованиях.

Полиция утверждает, что отравление происходило в период с 6 августа по 15 октября, когда женщина давала девочке несколько рецептурных и аптечных лекарств без разрешения врача.​ Она утверждала в социальных сетях, что ее дочь борется с неизлечимой болезнью, но следователи считают, что она намеренно причиняла страдания ребенку.

Как сообщают власти, женщина снимала свою годовалую дочь, страдающую от сильных болей и стресса, и выкладывала эти видео в интернет. Впервые на нее обратили внимание в октябре прошлого года, когда ребенок оказался в больнице, а медицинский персонал заметил серьезное ухудшение физического и эмоционального состояния у годовалой девочки, передает The Sun.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх