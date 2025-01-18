РАДИ ДЕНЕГ Блогер отравила свою годовалую дочь ради пожертвований

Полиция утверждает, что отравление происходило в период с 6 августа по 15 октября, когда женщина давала девочке несколько рецептурных и аптечных лекарств без разрешения врача.​ Она утверждала в социальных сетях, что ее дочь борется с неизлечимой болезнью, но следователи считают, что она намеренно причиняла страдания ребенку.