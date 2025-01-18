ВИДЕО Мужчина рассказал, как 250 тысяч шагов в неделю изменили его тело

28-летний британский YouTube-блогер Джек Мэсси Уэлш рассказал, что за семь дней прошел 250 тысяч шагов (35 700 в день), преодолев в целом 23 км, и увидел в своем деле изменения, которые поразили его. Об этом он рассказал на своем канале.

Мужчина проходил примерно в 10 раз больше, чем 3000-4000 шагов, которые, по оценкам, делает среднестатистический британец каждый день, и в три с половиной раза больше 10 000 ежедневных шагов, рекомендуемых некоторыми экспертами.

Документируя этот опыт в клипе, который был просмотрен более 1,6 миллиона раз, Уэлш рассказал об изнурительных последствиях этого начинания. По его словам, у него мучительно болели ступни, опухли лодыжки и почернел ноготь на большом пальце.

«Какое это было удивительное чувство достижения. Четверть миллиона шагов за одну неделю. Для меня это стоило того, чтобы испытать это хотя бы ради одного опыта», - сказал он.

Перед тем как приступить к испытанию, Уэлш не вносил никаких изменений в свой рацион, за исключением того, что ел немного больше белка. Он также взвесился и измерил части своего тела, например окружность туловища и ног, чтобы в конце сравнить любые различия.

В первый день он совершил двухчасовую утреннюю прогулку, пройдя 15 500 шагов, затем прогулку на 14 000 шагов, завершив все вечером выгулом собаки.

Каждый новый день давался ему со все большими усилиями.