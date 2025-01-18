Менеджер и организатор мероприятий Марьен Высуялг в феврале примет интересный вызов - жить месяц на пенсию. Идея кампании - показать, как пенсионер может справляться с текущими расходами и жить на свою пенсию в условиях роста цен. «Ты получаешь довольно ясное представление о том, куда исчезают деньги», - отмечает Высуялг.
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«Становится сложнее!» Звездный менеджер из Эстонии будет жить месяц как пенсионер
«Я присоединилась к веселому вызову в Facebook «Живи как пенсионер», то есть справляйся с 764 евро в месяц», - пишет звездный менеджер в социальных сетях. Она добавляет, что в рамках вызова не учитываются ипотека, лизинг и расходы на детей.