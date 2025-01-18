«Становится сложнее!» Звездный менеджер из Эстонии будет жить месяц как пенсионер

Менеджер и организатор мероприятий Марьен Высуялг в феврале примет интересный вызов - жить месяц на пенсию. Идея кампании - показать, как пенсионер может справляться с текущими расходами и жить на свою пенсию в условиях роста цен. «Ты получаешь довольно ясное представление о том, куда исчезают деньги», - отмечает Высуялг.