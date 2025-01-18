Известная певица о жизни в условиях роста цен: «У нас большие долги, которые мы выплачиваем...»

Ленна Куурмаа (39) и Лаури Мяэсепп (32) переехали в Сетомаа в начале пандемии и с тех пор посвятили себя созданию центра Ilmaveere.

1 мая прошлого года они торжественно открыли новый отель и ресторан.

«Сначала мы будто бы сбежали, но на тот момент мы уже год обдумывали это. Возможно, даже дольше», - призналась Ленна в радиопередаче. На вопрос ведущего, действительно ли ее спутник жизни Лаури Мяэсепп взял ее за руку и отвез в деревню, Ленна ответила, что это она была той, кто увез Лаури в деревню. «Я взяла его за руку и сказала: "Давай поедем в деревню." К счастью, ему эта идея тоже понравилась», - добавила Ленна со смехом.​

Выживание в условиях роста цен

В свежем интервью Kroonika пара рассказала, что жить во время стремительного роста цен непросто, но предлагая уникальный опыт, они все же находят своих гостей.

«Конечно, у нас большие долги, которые мы выплачиваем, и пока мы продвинулись в этом не слишком далеко - на это могут уйти десятки лет», - поделилась Ленна, добавив, что их энергия точно не иссякнет, ведь их предприятие оказалось довольно успешным.