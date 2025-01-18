«Чувствую себя разбитой»: избранница Венсана Касселя рассказала о трудностях послеродового периода

В своих соцсетях Нара опубликовала видео, снятое для рекламы незадолго до беременности: в нем она улыбается и танцует под ритмичную музыку. Этот ролик Баптиста подписала так: «Прекрасное напоминание, что я не должна забывать о себе. Я все еще та же женщина - во мне есть эта яркая энергия».

Модель рассказала, что послеродовой период стал одной из самых «трудных глав» в ее жизни: «Должна признать, временами я чувствую себя разбитой и пребываю в меланхолии. Но я благодарна, что медленно, но уверенно нахожу дорогу обратно к себе». Нара добавила, что очень ждет скорого возвращения в Бразилию, ведь ей необходимы теплая погода, солнце, загар, местные музыка и люди.

Сын Венсана и Нары, которого назвали Каэтано, появился на свет 7 января. Для французского актера это первый сын и четвертый ребенок: у него уже есть три дочери - Дева и Леони от Моники Беллуччи и Амазони от бывшей возлюбленной Тины Кунаки, которую многие считают похожей на Баптисту, из-за внешнего сходства моделей часто путают. Для Нары Каэтано - первенец.