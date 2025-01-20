Эстонский блогер, заказавший вещи в популярном интернет-магазине: «Мои ногти болели!»

«Не уверена, что причина именно в этом, но думаю, что так…» - поделилась блогер Аннабель Мяннамаа , прославившаяся благодаря реалити-шоу Villa. В своем Instagram она рассказала, что лак для ногтей, заказанный с сайта Shein, вызвал у нее странную боль.

Аннабель объяснила, что использовала лак только на ногтях одной руки. «Нанесла один слой, но заметила, что он ложится некрасиво. Потом я накрасила вторым слоем своего хорошего лака, а другую руку покрыла только своим проверенным лаком», - пояснила она. Однако через некоторое время она почувствовала странную боль.