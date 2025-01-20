Эстонский блогер Аннабель Мяннамаа заказала этой весной в китайском магазине быстрой моды Shein понравившийся ей лак для ногтей. Однако после долгого хранения и использования лак вызвал серьезные неприятности.
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Эстонский блогер, заказавший вещи в популярном интернет-магазине: «Мои ногти болели!»
«Не уверена, что причина именно в этом, но думаю, что так…» - поделилась блогер Аннабель Мяннамаа, прославившаяся благодаря реалити-шоу Villa. В своем Instagram она рассказала, что лак для ногтей, заказанный с сайта Shein, вызвал у нее странную боль.