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Эстонский блогер, заказавший вещи в популярном интернет-магазине: «Мои ногти болели!»

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Фото статьи
Фото: Rauno Liivand

Эстонский блогер Аннабель Мяннамаа заказала этой весной в китайском магазине быстрой моды Shein понравившийся ей лак для ногтей. Однако после долгого хранения и использования лак вызвал серьезные неприятности

«Не уверена, что причина именно в этом, но думаю, что так…» - поделилась блогер Аннабель Мяннамаа, прославившаяся благодаря реалити-шоу Villa. В своем Instagram она рассказала, что лак для ногтей, заказанный с сайта Shein, вызвал у нее странную боль.

Аннабель объяснила, что использовала лак только на ногтях одной руки. «Нанесла один слой, но заметила, что он ложится некрасиво. Потом я накрасила вторым слоем своего хорошего лака, а другую руку покрыла только своим проверенным лаком», - пояснила она. Однако через некоторое время она почувствовала странную боль.

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