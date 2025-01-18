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«ДИКИЙ ЗАПАД» Жители Лос-Анджелеса вооружились для защиты своих домов

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: EPA/TED SOQUI/Scanpix

Жители Лос-Анджелеса, пострадавшие от лесных пожаров, начали охранять свои уцелевшие дома с оружием, игнорируя приказы правительства об эвакуации

Владельцы собственности в Альтадене и Пасифик Палисейдс находятся в отчаянии на фоне продолжающихся пожаров, которые привели к разрушениям и к тому, что мародеры пытались воспользоваться трагическими обстоятельствами, начав массовые ограбления сообщает New York Post.

Некоторые из этих жителей патрулируют улицы с огнестрельным оружием, опасаясь за свою безопасность, так как столкнулись с мародерами и не получили помощи от полиции.

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