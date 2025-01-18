«ДИКИЙ ЗАПАД» Жители Лос-Анджелеса вооружились для защиты своих домов

Владельцы собственности в Альтадене и Пасифик Палисейдс находятся в отчаянии на фоне продолжающихся пожаров, которые привели к разрушениям и к тому, что мародеры пытались воспользоваться трагическими обстоятельствами, начав массовые ограбления сообщает New York Post.

Некоторые из этих жителей патрулируют улицы с огнестрельным оружием, опасаясь за свою безопасность, так как столкнулись с мародерами и не получили помощи от полиции.