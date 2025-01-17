«А что еще делать зимой, как не обниматься!» Жена эстонского политика опубликовала трогательные фотографии

«Что еще делать зимой, как не есть булочки с корицей и много обниматься», - делится Мария в своем Instagram милой подборкой фотографий, где можно увидеть ее супруга Хендрика, их дочь Аманду Мию, родившуюся прошлым летом, а также собаку по кличке Виллу.

Хендрик и Мария стали родителями в начале июня прошлого года.

«Моя жена - самая сильная женщина, восхитительный боец и нежная мать. После восьми часов испытаний - крови, пота и слез - она родила нашу прекрасную принцессу Аманду Мию», - говорит Террас.

Хендрик Йоханнес Террас, прославившийся благодаря реалити-шоу Vallaline kaunitar, два года назад рассказал, что его возлюбленной стала Мария Пихлак с острова Сааремаа. Пара обручилась в начале февраля 2024 года. Однако помолвка была недолгой - свадьба состоялась 17 февраля в таллиннской церкви Святого Михаила.

Новость о беременности стала известна общественности в начале апреля. Однако слухи об этом появились еще в феврале, когда на свадьбе заметили округлившийся живот Марии.

«Мы ходили в Selver, в спа, мы это особо не скрывали. Но довольно долго наслаждались этим моментом, прежде чем рассказать обо всем друзьям и знакомым», - рассказала Мария в передаче TV3 Stuudio. Nädal в прошлом году.