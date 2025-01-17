Умерла звезда фильмов «101 далматинец» и «Чай с Муссолини»

Плоурайт родилась в 1929 году в Линкольншире (Великобритания). За свою многолетнюю карьеру актриса сыграла во множестве известных фильмов. В их числе: «Джейн Эйр», «101 далматинец», «Сталин», «Алая буква», «Чай с Муссолини», «Вдовья гора», «Деннис-мучитель», «Колдовской апрель», за который она была номинирована на «Оскар» и выиграла «Золотой глобус».

Джоан дважды была замужем. С первым супругом, актером Роджером Гейджем, она была в браке с 1953 по 1960 год. Через год после развода Плоурайт вышла замуж за актера Лоуренса Оливье. Их брак продлился до его смерти в 1989 году. У них родились трое детей. После второго замужества Джоан получила титул леди, а в 2004 году была награждена орденом Британской империи.