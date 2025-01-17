Барак и Мишель Обама спровоцировали слухи о разводе после 33 лет брака

Слухи появились из-за того, что пара давно не появлялась вместе. К тому же 63-летний Барак планирует посетить инаугурацию Дональда Трампа 20 января 2025 года в одиночку. 60-летняя Мишель также не присутствовала на похоронах экс-президента США Джимми Картера 9 января. По слухам, это связано с проблемами в отношениях пары. Ранее все мероприятия супруги посещали вместе.

Также Бараку Обаме приписывают роман с голливудской звездой Дженнифер Энистон. В октябре прошлого года журнал InTouch выпустил статью под заголовком «Джен и Барак», после чего актриса публично опровергла эти слухи. Энистон заявила, что разговоры о ее романе с бывшим президентом США - выдумка, ведь она виделась с ним лишь пару раз, но при этом у нее теплые отношения с Мишель.

Барак и Мишель Обама считаются в США примером идеальной пары. Их история началась в юридической фирме, где студент Гарварда Барак стажировался под руководством амбициозной Мишель. Сначала она отказала ему в свидании, сосредоточившись на карьере, но спустя несколько месяцев согласилась. После выпуска Барак сделал ей предложение, и в 1992 году они поженились. У пары две дочери - Малия и Саша.