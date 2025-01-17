«Он чуть не наступил отцу на голову»: для семьи из Вильянди транспортировка покойного превратилась в кошмар

Житель Вильяндимаа недавно пережил крайне неприятный опыт, обратившись в местное похоронное бюро для перевозки тела своего умершего отца. «Мужчина шатался, подошел к отцу, лежащему на полу, и чуть не наступил ему на тело и голову», - говорится в публикации в социальных сетях. Владелец похоронного бюро от комментариев отказался.
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«Хочу поделиться ужасным опытом взаимодействия с похоронным бюро Minoor в Вильянди», - начинает свой пост анонимный пользователь в Facebook-группе Märgatud Viljandis, который задается вопросом, стало ли прощание с дорогими людьми лишь бизнесом, где не действуют никакие правила. «Поделиться ситуацией в этой группе - это один из способов помочь другим избежать такого же с этой компанией в будущем», - пишет автор.