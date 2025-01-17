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Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее с 18-19 января 2025 года

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Выходные будут не самыми простыми для этих знаков Зодиака. Снимок иллюстративный.
Выходные будут не самыми простыми для этих знаков Зодиака. Снимок иллюстративный. Фото: brizmaker/Shutterstock

Предстоящие выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 18-19 января стоит быть осторожнее и в чем именно, пишет Фокус.

Близнецы

Эти выходные могут принести незначительные финансовые трудности. Вероятность неправильных инвестиций или излишних трат возрастает. Будьте внимательны к своим покупкам и не принимайте импульсивных решений, особенно в вопросах, связанных с деньгами.

Раки

Ваше эмоциональное состояние может быть нестабильным, что может привести к конфликтам с близкими или коллегами. Важно контролировать свои эмоции и избегать ситуаций, которые могут привести к недопониманию. Лучше всего провести время в спокойной обстановке, окружив себя поддерживающими людьми.

Козероги

В эти выходные могут возникнуть сложности с коммуникацией. Возможно, вы столкнетесь с недоразумениями или с трудностями в передаче информации. Будьте особенно внимательны в деловых переговорах или при обсуждениях важных вопросов. Старайтесь быть точными и ясными в своих высказываниях.

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