Воры проникли в подвал многоквартирного дома в Каламая, выбор украденных вещей оказался неожиданным

В Таллинне, на улице Тёэстузе в районе Каламая, в ночь на четверг орудовали злоумышленники, которые взломали подвальные боксы двух квартир. «На первый взгляд было непонятно, что пропало, так как все было перевернуто вверх дном», - рассказывает житель, чей бокс был вскрыт. Он добавляет, что ценные вещи остались нетронутыми, однако воры унесли с собой восемь мешков с бутылками и банками.