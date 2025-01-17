В Таллинне, на улице Тёэстузе в районе Каламая, в ночь на четверг орудовали злоумышленники, которые взломали подвальные боксы двух квартир. «На первый взгляд было непонятно, что пропало, так как все было перевернуто вверх дном», - рассказывает житель, чей бокс был вскрыт. Он добавляет, что ценные вещи остались нетронутыми, однако воры унесли с собой восемь мешков с бутылками и банками.
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Воры проникли в подвал многоквартирного дома в Каламая, выбор украденных вещей оказался неожиданным
В четверг утром Мартти, проживающий в многоквартирном доме на улице Тёэстузе, написал пост в Facebook-группе Kalamaja: «Воры орудуют! Сегодня ночью на улице Тёэстузе. У кого еще нет камеры во дворе, рекомендую установить», - написал он. В комментариях к его посту добавили, что подозрительных людей видели также на улице Суур-Лаагри.