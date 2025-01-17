Умер режиссер фильмов «Челюсти 2» и «Где-то во времени»

Французский режиссер Жанно Шварц, известный своими работами над фильмами «Челюсти 2», «Где-то во времени» и «Супердевушка», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила актриса Джейн Сеймур, которая сыграла главную роль в ленте «Где-то во времени», пишет Variety.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим визионером. Жанно Шварц был не только гениальным режиссером, но и доброй и щедрой душой. Он подарил нам много вечных историй, среди которых "Где-то во времени" - фильм, который навсегда изменил мою жизнь. Пусть память о нем будет благословением, а его творчество живет в наших сердцах», - написала Сеймур на своей странице в Facebook 16 января.