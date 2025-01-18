ГОРОСКОП НА 18 ЯНВАРЯ Тельцам дадут отличные советы давние знакомые, а Скорпионы не должны переутомляться

Но все острые углы удастся сгладить тем, кто отнесется к происходящему с юмором. Стоит быть осторожнее с деньгами: расходы могут оказаться напрасными, а покупки неудачными. Не спешите с заключением сделок, если не вы не обдумали их заранее, не выбрали лучший из нескольких вариантов.

Овен

Сегодня у вас будет возможность рассказать о своих идеях и планах людям, от которых многое зависит. Важно не полагаться только на собственное обаяние и умение импровизировать; к любой встрече стоит подготовиться, подобрать аргументы, подумать, на чем вы сделаете акцент. Не исключено, что и вам это поможет увидеть детали, прежде остававшиеся незамеченными. Работа, требующая внимания и аккуратности, будет казаться особенно утомительной. Зато с делами, для которых нужны фантазия, творческий подход и нестандартный взгляд на вещи, вы справитесь легко.

Телец

День будет очень благоприятным для работы, а также других полезных и серьезных дел. Вы быстро добьетесь в них успеха. Некоторым Тельцам вовсе не придется прикладывать усилий, чтобы решить какие-то важные вопросы: все очень удачно сложится само собой. Давние знакомые дадут отличные советы, помогут сориентироваться в неоднозначной ситуации, сделать правильный выбор. Можно делать покупки, в том числе крупные: они наверняка окажутся удачными. Вы выберете именно то, что будет радовать вас и ваших близких, не потратите деньги напрасно.

Близнецы