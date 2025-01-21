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Личный досмотр студентки на Нарвской границе: «Сказали спустить брюки»

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Нарвский пограничный пункт. Снимок иллюстративный.
Нарвский пограничный пункт. Снимок иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov

Валерия (гражданка России с постоянным видом на жительство в Эстонии) всю жизнь прожила в Таллинне, а до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поступила в один из московских университетов. Теперь, чтобы провести время с семьей или увидеться с друзьями, девушке приходится часами стоять в очереди на границе. Вроде бы, уже и это не самое приятное занятие, но, нет: недавно Валерия попала в куда более досадную ситуацию.

«Отстояла очередь в Нарве, подошла к паспортному контролю​, - начинает свой рассказ Валерия. - Пограничник взял мои документы и очень долго с ними возился». Девушка отмечает, что ее паспорт проверяли дольше, чем у других пересекающих границу.

«Он спросил, куда и зачем я еду. Потом стал кому-то звонить. О чем он говорил, я не слышала, но фамилия моя точно прозвучала, - вспоминает девушка. - В итоге он за руку и отвел меня к таможеннику, который проверял багаж»​.

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