Таллиннский психолог Наталья Беляева написала книгу про енота: «Это ключ к сердцу вашего ребенка»

В начале декабря Наталья провела презентацию книги, на которую пришли родители с детьми. На мероприятии Наталья провела лекцию, посвященную развитию эмоционального интеллекта у детей, также автор книги отвечала на вопросы гостей.

«Истории енота Рикки, рассказанные детским психологом» недавно вышла на русском языке, и автор планирует также перевести ее на эстонский язык. Эта книга для детей дошкольного и младшего школьного возраста уже успела завоевать внимание читателей. «Эта книга - ключ к сердцу вашего ребенка, его эмоциям и отношениям с вами», - отмечает детский психолог.

Главный герой - енот Рикки, который переживает важные жизненные моменты, такие как дружба, ревность, взаимоотношения с окружающими и, конечно же, забота родителей.

Фото: Uljana Konstantinova

- Как пришла идея написать книгу для детей?

- У меня до этого для родителей было написано две книги. В какой-то момент, читая книгу своему сыну, я подумала: почему я не пишу и для детей, ведь за 17 лет я многое узнала от них, многому научилась.

Главный посыл книги - чтобы родители по-другому замечали своих детей, чтоб наладились их отношения и укрепилась эмоциональная связь. Второе, не менее важное, это развитие эмоционального интеллекта у ребенка. После каждой главы есть вопросы для обсуждения. По отзывам читателей, такие вопросы сближают членов семьи и задают тон для глубоких бесед.