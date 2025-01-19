Детский психолог, руководитель международного психологического центра «Гармония» Наталья Беляева недавно выпустила книгу «Истории енота Рикки, рассказанные детским психологом».
Таллиннский психолог Наталья Беляева написала книгу про енота: «Это ключ к сердцу вашего ребенка»
В начале декабря Наталья провела презентацию книги, на которую пришли родители с детьми. На мероприятии Наталья провела лекцию, посвященную развитию эмоционального интеллекта у детей, также автор книги отвечала на вопросы гостей.
«Истории енота Рикки, рассказанные детским психологом» недавно вышла на русском языке, и автор планирует также перевести ее на эстонский язык. Эта книга для детей дошкольного и младшего школьного возраста уже успела завоевать внимание читателей. «Эта книга - ключ к сердцу вашего ребенка, его эмоциям и отношениям с вами», - отмечает детский психолог.
Главный герой - енот Рикки, который переживает важные жизненные моменты, такие как дружба, ревность, взаимоотношения с окружающими и, конечно же, забота родителей.
- Как пришла идея написать книгу для детей?
- У меня до этого для родителей было написано две книги. В какой-то момент, читая книгу своему сыну, я подумала: почему я не пишу и для детей, ведь за 17 лет я многое узнала от них, многому научилась.
Главный посыл книги - чтобы родители по-другому замечали своих детей, чтоб наладились их отношения и укрепилась эмоциональная связь. Второе, не менее важное, это развитие эмоционального интеллекта у ребенка. После каждой главы есть вопросы для обсуждения. По отзывам читателей, такие вопросы сближают членов семьи и задают тон для глубоких бесед.
Многие дети ассоциируют себя с главным героем, поскольку они проживают такие же ситуации, как и он. Кроме того, в конце книги есть раскраска. Обычно детям не разрешают рисовать в книгах и что-то отмечать. Я решила эту задачу, создав раскраску. В дополнение к историям енота, раскраске и вопросам есть и сказка на ночь.
- Легко ли писать книги для детей?
- Я бы сказала, что больше нет, чем да. Я очень переживала, как дети отнесутся к этой книге. У них в отличие от взрослых, нет промежуточных реакций, им либо нравится, либо нет. Это другая ответственность. С редактором мы уделили много внимания подбору правильных слов, подходящих под возраст.
- Насколько важно совместное чтение?
- Это очень важный момент, который может укрепить отношения. Читая книгу вместе, вы можете побыть вдвоем, несмотря на суету, стресс и трудности. Совместное чтение также развивает эмоциональный интеллект, который является важной частью развития ребенка. Чтение вместе закладывает фундамент в понимании себя и других.
- Почему в качестве главного героя был выбран именно енот?
- Мне хотелось найти героя, которого не так много использовали в детских книгах. Зайчик, ежик, лисенок, мишка и слоник достаточно часто используются другими авторами. Енот веселый, умеет адаптироваться, он разнообразный. Обычно, когда мы вспоминаем образ енота, сразу приходит в голову что-то милое. Поэтому был выбран именно он.