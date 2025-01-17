Сильвия Ильвес о проблемах, которые возникли во время ремонта дома: «Этого строителя даже вывозили в лес!»

«Моя любимая Сильвия Ильвес 7 ноября купила себе дом, который находится далеко не в самом лучшем состоянии, и теперь его необходимо максимально быстро привести в такой вид, чтобы туда можно было переехать с четырьмя сыновьями. Конечно, все идет совсем не по плану, и никто не знает, чем эта сумасшедшая затея на самом деле закончится, так как съемки еще продолжаются. В любом случае, к Рождеству мы покажем весь этот фантастический хаос на канале TV3», - написал Урмас Ээро Лийв в конце прошлого года на своей странице в соцсетях.