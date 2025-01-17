СМОТРИТЕ 66-летняя Мадонна устроила фотосессию прямо в постели

Она позировала в черном прозрачном платье и с распущенными волосами. Рядом на постели можно заметить книгу африканского поэта Yrsa Daley-Ward Kiese Laymon.

Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США). В 20 лет она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала Мадонна была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.