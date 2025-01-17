Отец Яниса Тиммы рассказал о проблемах с захоронением баскетболиста

Райтис, отец Яниса, рассказал, что прах его сына еще не захоронен. Все дело в документах. «Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти», - рассказал мужчина и добавил, что подобными вопросами занимается его супруга.

«Будет место, куда к Янису можно будет приходить. Развеивать прах нехорошо», - заключил отец звезды.

На днях отец Тиммы обратился к юристу, чтобы он помог ему разобраться в ситуации с внезапной гибелью сына. Параллельно расследование ведет полиция Латвии.

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в московском хостеле рядом с домом своей бывшей жены Анны Седоковой в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. Рядом с телом Яниса обнаружили телефон, на заставке которого - номер певицы и просьба ей позвонить. Простились с Янисом Тиммой в Риге 27 декабря.