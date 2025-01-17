В центральной Франции расположен заброшенный особняк, который когда-то принадлежал жертвам морской катастрофы с «Титаником», - пишет Униан.
ВИДЕО ⟩ Заброшенный замок, который принадлежал жертвам «Титаника», показали изнутри
Исследователь неизвестного Рами Авас, который ведет TikTok, показал подписчикам как замок выглядит сейчас. На видео можно увидеть, что комнаты будто застыли во времени, однако следы запущенности и упадка хорошо заметны.
Как пишет Express, замок принадлежал норвежскому бизнесмену Энгельхарту Корнелиусу Остби. Он вместе с 22-летней дочерью Хелен путешествовал первым классом «Титаника». Мужчина жил в каюте B-30, а девушка - в B-36. Когда лайнер врезался в айсберг, они вышли из кают, чтобы вместе подняться на лодочную палубу, однако отец вернулся за более теплой одеждой. Тогда Хелен видела его в последний раз.
Девушку посадили в спасательную шлюпку N5, поэтому ей удалось выжить. Позже тело бизнесмена нашли в море. Так Хелен описывала пребывание в шлюпке:
«Не было никакой паники. Но в самом конце мы могли видеть и слышать, что люди на борту понимали, что им некуда идти. Когда корабль стал на дыбы, мы услышали сильный грохот, лязг, как будто внутри все срывалось с якорей. Вдруг это прекратилось, и он стоял на месте очень тихо в течение минуты, а потом пошел вниз, как стрела».
По словам блогера, замок пустует уже два десятилетия - в 2003 году его оставила индонезийская семья, которая забросила имущество и перестала платить налоги. Он добавил, что поместье никому не нужно, поскольку люди считают, что в нем живут призраки. После раскрытия местонахождения дома уже были зафиксированы акты вандализма.
«В 2020 году была создана команда для сохранения замка, потому что там были случаи вандализма и кражи вещей, граффити на лестнице. Поврежден также рояль».
@pimpmycamel Exploring an abandoned Castle that was once owned by victims of the Titanic. #abandonedcastle #titanic #abandonedplaces #urbexworld ♬ 13 Angels Standing Guard 'Round The Side Of Your Bed - Silver Mt. Zion