Месяцами ходила с катетером: Кейт Миддлтон раскрыла деликатные подробности химиотерапии

Ровно год назад будущая королева Великобритании пропала со всех радаров. Кенсингтонский дворец сразу сказал, что принцесса перенесла операцию, но подробности не стали раскрывать. Только весной 2024-го стало известно, что у Кейт рак. И то принцесса призналась лишь на фоне теорией заговоров о ее семье. Мужа Миддлтон, напомним, обвиняли чуть ли не в убийстве супруги.

В прошлом году мы все очень мало видели принцессу. У нее не было ни одного появление в тиаре, и только во второй половине 2024-го она начала более активно принимать участие в жизни королевской семьи. В сентябре Кенсингтонский дворец объявил, что Миддлтон возвращается к работе, однако заявление оказалось преждевременным. Как и слова о том, что у Уэльской началась ремиссия. Как теперь понятно, лечение она закончила только сейчас. И теперь даже делится подробностями о том, как оно проходило.

Как оказалось, в самом конце, когда врачи обрадовали Миддлтон новостью о ремиссии, она испытала смешанные чувства. И когда медики захотели убрать у нее катетер, то Кейт сначала не захотела с ним расставаться.

«Я так к нему привязалась», - раскрыла принцесса деликатные подробности химиотерапии во время своего первого выхода в свет в 2025 году. К слову, Кейт совершила визит в тот самый онкологический центр, в котором сама проходила лечение.

Ранее не было известно, что Миддлтон носит катетер для химиотерапии - механизм, с помощью которого лекарство вводится пациентам под кожу, что позволяет им свободно мыться, плавать и заниматься другими делами. Это удобный способ избежать постоянного введения все новых игл.

Поклонники королевской семьи теперь ожидают полноценного возвращения Кейт Миддлтон к работе.