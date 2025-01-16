Софья Таюрская из Little Big показала новые фото дочери

На снимках пара с дочерью проводит время в доме у озера где-то в США. Вероятно, они уехали из Лос-Анджелеса, где проживают после переезда из России, на время лесных пожаров.

Софья Таюрская. Фото: Скриншот с Instagram

Дочь Ильи Прусикина и Софьи Таюрской. Фото: Скриншот с Instagram

Софья Таюрская и Илья Прусикин вместе с 2020 года. В мае прошлого года стало известно о беременности певицы. В сентябре они сообщили о рождении ребенка, но не называли его имя и пол. О том, что у пары родилась дочь по имени Саша, стало известно из комментария Натальи Ионовой под одним из постов: «Сашуля подросла. Нереальные», - написала она.

Ранее Илья Прусикин был женат на певице Ирине Смелой, у них есть сын Добрыня. После начала войны в Украине Илья и Софья осудили действия российских властей и переехали в США.