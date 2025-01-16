Скончался Дэвид Линч. Режиссер умер после продолжительной болезни.
Умер режиссер Дэвид Линч, снявший сериал «Твин Пикс»
СМИ стало известно, что не стало Дэвида Линча. Режиссер, снявший известный сериал «Твин Пикс», скончался на 79-м году жизни. В прошлом году постановщик раскрывал, что страдает от эмфиземы легких.
«У меня эмфизема от долгого курения, поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Мне опасно болеть, даже заразиться простудой», - поделился культовый режиссер.
Единственная возможность для него продолжать работать было снимать удаленно. «Но мне бы этого очень не хотелось», рассказывал он в интервью.