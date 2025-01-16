Умер режиссер Дэвид Линч, снявший сериал «Твин Пикс»

СМИ стало известно, что не стало Дэвида Линча. Режиссер, снявший известный сериал «Твин Пикс», скончался на 79-м году жизни. В прошлом году постановщик раскрывал, что страдает от эмфиземы легких.​

«У меня эмфизема от долгого курения, поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Мне опасно болеть, даже заразиться простудой», - поделился культовый режиссер.

Единственная возможность для него продолжать работать было снимать удаленно. «Но мне бы этого очень не хотелось», рассказывал он в интервью.​