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Умер режиссер Дэвид Линч, снявший сериал «Твин Пикс»

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Дэвид Линч.
Дэвид Линч. Фото: CHRIS DELMAS

Скончался Дэвид Линч. Режиссер умер после продолжительной болезни.​

СМИ стало известно, что не стало Дэвида Линча. Режиссер, снявший известный сериал «Твин Пикс», скончался на 79-м году жизни. В прошлом году постановщик раскрывал, что страдает от эмфиземы легких.​

«У меня эмфизема от долгого курения, поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет. Мне опасно болеть, даже заразиться простудой», - поделился культовый режиссер.

Единственная возможность для него продолжать работать  было снимать удаленно. «Но мне бы этого очень не хотелось»,  рассказывал он в интервью.​

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