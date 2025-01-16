БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Мужчина, появившийся у двери жителей Тарту под видом курьера, украл связку ключей

В среду поздно вечером в дверь квартиры семьи, проживающей в Тарту на улице Философи, постучал незнакомец, который выглядел как заблудившийся курьер, и забрал с собой ключи, лежавшие у двери. «Задумавшись, кажется, это был странный курьер - был ли он вообще настоящим курьером?» - сомневается женщина, чей спутник жизни открыл дверь и вскоре с удивлением обнаружил, что связка ключей пропала. По словам женщины, никто в их доме не заказывал доставку через Wolt, но у загадочного мужчины была сумка именно этого сервиса. Представитель Wolt заявил, что у них нет информации о предполагаемом инциденте, и ни один пользователь или организация с ними по этому поводу не связывались.