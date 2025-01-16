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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Мужчина, появившийся у двери жителей Тарту под видом курьера, украл связку ключей

Перевод: Влада Лаевалинд
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Связка ключей. Фото иллюстративное.
Связка ключей. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

В среду поздно вечером в дверь квартиры семьи, проживающей в Тарту на улице Философи, постучал незнакомец, который выглядел как заблудившийся курьер, и забрал с собой ключи, лежавшие у двери. «Задумавшись, кажется, это был странный курьер - был ли он вообще настоящим курьером?» - сомневается женщина, чей спутник жизни открыл дверь и вскоре с удивлением обнаружил, что связка ключей пропала. По словам женщины, никто в их доме не заказывал доставку через Wolt, но у загадочного мужчины была сумка именно этого сервиса. Представитель Wolt заявил, что у них нет информации о предполагаемом инциденте, и ни один пользователь или организация с ними по этому поводу не связывались.

Вечером 15 января в жилом доме на улице Философи в Тарту произошел странный инцидент: у одной из квартир пропали ключи, лежавшие у двери. О происшествии жительница квартиры Тийна написала в Facebook-группе Märgatud: Tartus.

«Помогите, пожалуйста, на Философи, 8 в Тарту. У кого есть камеры? К нам на второй этаж, куда посторонние обычно не попадают, приходил человек, и пропала связка ключей, висевшая у двери. Прежде чем мой муж это заметил, парень с сумкой Wolt уже исчез... У кого-нибудь поблизости есть камеры?» - спрашивает Тийна. Она добавляет, что в их дом не было сделано ни одного заказа через Wolt.

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