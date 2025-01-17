Подсказки интуиции сегодня будут особенно точными и важными. Именно благодаря им удастся быстро принять верные решения, сориентироваться в неоднозначной ситуации, понять, на чем сосредоточиться в первую очередь, а что отложить. Многие обратят внимание на детали, которых прежде не замечали, и увидят возможности, о которых даже не догадывались, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 17 ЯНВАРЯ ⟩ Овны сделают много полезного, Ракам стоит не переживать из-за пустяков
Отношения между близкими людьми начнут меняться к лучшему. Смогут достичь взаимопонимания те, кто прежде не ладил. Обиды и недоразумения останутся в прошлом, общаться будет особенно легко и приятно.
Овен
Сегодня вы сделаете много полезного, причем не только для себя, но и для других. Быстро удастся справиться с какой-то сложной работой, решить новые задачи, разобраться в том, что прежде казалось чрезвычайно запутанным, почти непостижимым. Будет много интересных разговоров, необычных встреч и полезных знакомств. Появится возможность восстановить старые связи или помириться с человеком, с которым вы были в ссоре; не упустите ее. Вторая половина дня будет благоприятной для поездок, многим Овнам они запомнятся надолго.
Телец
День будет благоприятным для решения непростых задач, поиска ответов на сложные вопросы. Вам наверняка пригодятся знания, полученные раньше, но и шанс научиться чему-то новому вы постараетесь не упустить. Хороший совет даст человек, с которым вы давно знакомы. Благодаря его подсказке вы не допустите даже мелких ошибок. Во второй половине дня полезно будет немного отдохнуть, отвлечься от дел, заняться чем-то приятным и интересным. Многих Тельцов порадует встреча со старыми друзьями. Некоторых представителей знака ждут запоминающиеся романтические сюрпризы.
Близнецы
День будет беспокойным. Особенно трудно окажется собраться с мыслями в первой его половине: будет много мелких дел, требующих внимания, отвлекающих разговоров, неожиданных встреч. Некоторые Близнецы получат новости, из-за которых придется быстро менять планы. Вам пригодится умение быстро ориентироваться в ситуации, принимать решения, ориентируясь на подсказки интуиции. Не всегда будет возможность долго собирать и проверять информацию. Но это не помешает сделать правильные выводы.
Рак
Старайтесь не переживать из-за пустяков и смотреть в будущее с оптимизмом, как бы ни складывались обстоятельства. Сегодня что-то может пойти не по плану, и не со всеми делами удастся справиться так быстро, как хотелось бы. Но это не беда, ведь чуть позже вы наверняка доведете начатое до конца. Наверняка появятся хорошие идеи, касающиеся работы. Некоторые Раки получат предложения, от которых не захочется отказываться. Вторая половина дня порадует приятными встречами, даст шанс пообщаться с человеком, по которому вы очень скучали.
Лев
День будет благоприятным для работы и решения финансовых вопросов. Не исключено, что появится новый источник доходов. Некоторые Львы заключат сделки, которые принесут заметную прибыль. Других представителей знака ждут удачные покупки. Старайтесь избегать переутомления, стрессовых ситуаций. День лучше планировать так, чтобы у вас иногда была возможность отвлечься от привычных дел, заняться чем-то новым и интересным, уделить внимание близким. Вероятны удачные совпадения, необычные происшествия, благодаря которым вы на многое увидите в ином свете.
Дева
День будет удачным для работы. Вы хорошо справитесь и со знакомыми делами, и с совершенно новыми, многие задачи решите быстро. Появится возможность спокойно и конструктивно обсудить непростые вопросы с людьми, от которых многое зависит. Удастся произвести хорошее впечатление на новых знакомых, заинтересовать их своими планами. Некоторые Девы найдут способ превратить соперников в надежных союзников. Порадует встреча со старым другом. Вы сможете поделиться своими переживаниями и получите хорошие советы. Не исключен и романтический сюрприз, который поднимет настроение.
Весы
День приносит много хороших идей. В делах, за которые возьметесь с неподдельным энтузиазмом, вы наверняка добьетесь успеха. Интуиция подскажет, на чем сосредоточиться в первую очередь, а что лучше отложить, и вы не потратите силы напрасно. Хорошо пройдут публичные выступления, встречи с людьми, на которых важно произвести впечатление. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые Весы найдут способ заметно увеличить доходы. Не исключены и интересные предложения, касающиеся работы.
Скорпион
Первая половина дня едва и обойдется без переживаний и волнений. Это время, когда что-то может пойти не по плану, а окружающие захотят вмешаться в ваши дела, повлиять на принятые решения. Относитесь к происходящему философски, старайтесь не портить настроение ни себе, ни другим. Во второй половине дня заметно усилится влияние позитивных тенденций, вы почувствуете поддержку звезд. Будет возможность отлично провести время с человеком, по которому вы очень скучали в последние дни. Романтическое свидание наверняка запомнится надолго.
Стрелец
День размышлений и правильных выводов. Вы обратите внимание на то, чего раньше не замечали, увидите новые возможности. Станет ясно, что нужно сделать, чтобы изменить к лучшему деловые и личные отношения, лучше понимать окружающих. Некоторые Стрельцы найдут способ помириться с теми, с кем были в ссоре. Полезно будет обсудить рабочие вопросы, планы, касающиеся бизнеса. Такие разговоры вдохновят, дадут энергию, необходимую для воплощения задуманного в жизнь. Вы почувствуете, что готовы к решительным действиям.
Козерог
Стоит взяться за дела, которые вы прежде долго откладывали. Сегодня добиться нужного результата будет куда проще, чем можно было ожидать. Некоторые Козероги раньше всех узнают что-то важное и правильно воспользуются информацией. У других будет возможность решить проблему, прежде заметно осложнявшую жизнь. Хотя забот будет много, останется время и на приятное общение, встречу с друзьями, отдых в компании близких. Вы обязательно придумаете, как поднять всем настроение, поддержать тех, кто пал духом. Отношения, которые в последнее время складывались непросто, изменятся к лучшему.
Водолей
Многие вопросы, которые прежде вас тревожили, сегодня могут решиться неожиданно легко. Тут наверняка поможет интуиция: благодаря ее подсказкам вы найдете и подход к тем, с кем прежде не удавалось поладить, и кратчайший путь к цели. Могут заметно измениться к лучшему деловые отношения, некоторые Водолеи найдут надежных помощников. Во второй половине дня стоит подумать о делах, которыми вы собираетесь заняться в ближайшее время. Не исключено, что вы захотите пересмотреть свои планы, по-новому расставите приоритеты. Некоторые представители знака и вовсе откажутся от старых идей, чтобы сосредоточиться на чем-то совершенно новом.
Рыбы
День будет очень благоприятным для общения. Если вы захотите произвести на кого-то хорошее впечатление, сделать это удастся без труда. Нетрудно будет и заинтересовать своими идеями старых знакомых. Наверняка найдутся желающие помочь вам воплотить задуманное в жизнь. Рабочие вопросы решатся быстро благодаря вашему умению находить подход к самым разным людям. Сегодня вам помогут даже те, кто прежде мешал и создавал трудности. Недавние соперники могут превратиться в союзников; интуиция обязательно подскажет, можно ли им доверять.