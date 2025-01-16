В среду, 15 января, были объявлены номинации на ежегодную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Анимационный фильм «Поток» (Straume) режиссера Гинта Зилбалодиса претендует на награду в двух номинациях - «Лучший детский и семейный фильм» и «Лучший анимационный фильм», пишет RUS TVNET.
Завоевавший «Золотой глобус» латвийский мультфильм номинирован еще на одну престижную премию
Напомним, латвийский фильм вошел в лонг-лист премии в трех категориях: «Лучший анимационный фильм», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший детский и семейный фильм».
Премия присуждается Британской академией кино и телевизионных искусств, которая ежегодно организует не только церемонию награждения, отмечая лучшие достижения в отечественном и международном кино и телевидении, но и обширную серию мероприятий с мастер-классами, дискуссиями, созданием и развитием платформ для сотрудничества между широким кругом профессионалов кино.
Голосование за победителей откроется 22 января, в нем примут участие около 8 тысяч британских профессионалов кино и телевидения. Церемония награждения состоится 16 февраля в Лондоне.
В номинации «Лучший анимационный фильм» «Потоку» противостоят те же претенденты, что и на «Золотом глобусе»: «Головоломка 2» (Inside Out 2), «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и «Дикий робот» (The Wild Robot).
Весь список номинаций и претендентов опубликован на сайте премии.