Завоевавший «Золотой глобус» латвийский мультфильм номинирован еще на одну престижную премию

Напомним, латвийский фильм вошел в лонг-лист премии в трех категориях: «Лучший анимационный фильм», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший детский и семейный фильм».

Премия присуждается Британской академией кино и телевизионных искусств, которая ежегодно организует не только церемонию награждения, отмечая лучшие достижения в отечественном и международном кино и телевидении, но и обширную серию мероприятий с мастер-классами, дискуссиями, созданием и развитием платформ для сотрудничества между широким кругом профессионалов кино.

Фото: Kadrs no filmas «Straume»

Голосование за победителей откроется 22 января, в нем примут участие около 8 тысяч британских профессионалов кино и телевидения. Церемония награждения состоится 16 февраля в Лондоне.

В номинации «Лучший анимационный фильм» «Потоку» противостоят те же претенденты, что и на «Золотом глобусе»: «Головоломка 2» (Inside Out 2), «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и «Дикий робот» (The Wild Robot).

Весь список номинаций и претендентов опубликован на сайте премии.