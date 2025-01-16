ФОТО И ВИДЕО Новый портрет Трампа перед инаугурацией вызвал вопросы: что с ним не так

На одной из страниц брошюры опубликован черно-белый снимок политика с его автографом на странице.

🚨 President Trump’s new presidential portrait has been revealed.



BADASS.

pic.twitter.com/7VVgLIB5UL — Nick Sortor (@nicksortor) January 15, 2025

Этот кадр поразительно похож на магшот - фото Трампа, сделанное в августе 2023 года в тюрьме округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, после того, как большое жюри присяжных предъявило ему обвинение в рэкете.

В посте на X цветную версию этого снимка представил главный фотограф Трампа Дэниэл Торок. На фотографии республиканец одет в синий костюм и выглядит очень суровым.

Помимо Трампа, Торок также поделился портретом избранного вице-президента Джея Ди Вэнса.

«Мы вступаем в золотой век Америки», - подписал он пост.

We are entering the GOLDEN AGE OF AMERICA! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/tU3nCgAqEi — Daniel Torok (@dto_rok) January 16, 2025

Кроме сравнения с фотографией 2023 года, фото Трампа, которое, как предполагают многие, может стать его официальным портретом, сравнили с его официальным изображением 2017 года. Став президентом США в первый раз, Трамп выглядел более веселым и расслабленным.

Предыдущий портрет был сделан Шелией Крейгхед.

Trump’s presidential portraits for his 1st and 2nd term. (This is real.) pic.twitter.com/C0UY3cYJ8c — Molly Ploofkins™ (@Mollyploofkins) January 15, 2025

Вторая инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года. Мероприятие пройдет на Западном крыле Капитолия Соединенных Штатов в Вашингтоне, округ Колумбия.