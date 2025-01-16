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ФОТО И ВИДЕО Новый портрет Трампа перед инаугурацией вызвал вопросы: что с ним не так

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Фото статьи
Фото: Cheney Orr

20 января состоится инаугурация 47-президента США Дональда Трампа, и в сети уже появилось видео, где показана программка церемонии инаугурации. Однако особое внимание пользователей привлекла фотография без пяти минут главы Белого дома, пишет Times Now World.

На одной из страниц брошюры опубликован черно-белый снимок политика с его автографом на странице.

Этот кадр поразительно похож на магшот - фото Трампа, сделанное в августе 2023 года в тюрьме округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, после того, как большое жюри присяжных предъявило ему обвинение в рэкете.

В посте на X цветную версию этого снимка представил главный фотограф Трампа Дэниэл Торок. На фотографии республиканец одет в синий костюм и выглядит очень суровым.

Помимо Трампа, Торок также поделился портретом избранного вице-президента Джея Ди Вэнса.

«Мы вступаем в золотой век Америки», - подписал он пост.

Кроме сравнения с фотографией 2023 года, фото Трампа, которое, как предполагают многие, может стать его официальным портретом, сравнили с его официальным изображением 2017 года. Став президентом США в первый раз, Трамп выглядел более веселым и расслабленным.

Предыдущий портрет был сделан Шелией Крейгхед.

Вторая инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года. Мероприятие пройдет на Западном крыле Капитолия Соединенных Штатов в Вашингтоне, округ Колумбия.

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