«Что особенного делает этот талисман?» - интересуется поклонник, разочарованный подвеской из интернет-магазина Мэрилин Керро. По его мнению, похожий продукт продается на китайской торговой платформе в несколько раз дешевле. Мужчина задался вопросом, не закупает ли ясновидящая свои товары там.

«Человек, который считает себя эстонской ведьмой и ясновидящей, продает в своем интернет-магазине подвеску "Тигр" дороже значительно. А также выдает ее за талисман», - жалуется клиент, купивший товар в онлайн-магазине Мэрилин Керро.

Разочарованный клиент, пожелавший остаться анонимным, приводит пример: «Внешне он выглядит один в один как подвеска, которая на Temu стоит 1,35 евро. А в магазине Керро под названием "Тигр" продается за 19,38 евро». В подтверждение своих слов он прислал скриншоты, которые, по его мнению, доказывают его утверждение.