Популярный лоукостер хочет ввести «правило двух напитков» во всех европейских аэропортах

Компания обратилась к Европейскому Союзу с предложением ввести ограничение в два алкогольных напитка на одного пассажира в аэропортах, применяя это правило через систему сканирования посадочных талонов аналогично ограничениям на продажу товаров duty free, заявил представитель авиакомпании в понедельник.

«Во время задержек рейсов пассажиры употребляют чрезмерное количество алкоголя в аэропортах без каких-либо ограничений на покупку или потребление», - добавил представитель.

«Мы не понимаем, почему в аэропортах пассажиров не ограничивают двумя алкогольными напитками… такое решение сделало бы поведение пассажиров на борту более безопасным и адекватным».

Ирландский бюджетный перевозчик подал судебный иск против неуправляемого пассажира, который устроил беспорядок на рейсе из Дублина в Лансароте в Испании в апреле прошлого года. На прошлой неделе авиакомпания заявила, что потребовала 15 000 евро в качестве компенсации с пассажира за то, что его «непростительное поведение заставило рейс совершить вынужденную посадку в Порту, где он был задержан на ночь, из-за чего 160 пассажиров столкнулись с ненужными неудобствами».

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири ранее призывал ввести ограничение на два напитка в аэропортах, заявив в августе британской газете The Daily Telegraph, что винит пьяное поведение в росте насилия среди пассажиров.