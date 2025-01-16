ВИДЕО Доходы со Spotify, Wolt и Bolt, а также инвестиции: на что стоит обратить внимание при подаче налоговой декларации?

«Доходы, которые вы зарабатываете через платформы Bolt, Wolt или аналогичные, необходимо декларировать, и если это не сделано, мы обязательно напомним об этом», - объяснил руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента (MTA) в программе Reporter на канале Kanal2, где также обсуждались налоговые декларации детей и пенсионеров.