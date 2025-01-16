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ВИДЕО Доходы со Spotify, Wolt и Bolt, а также инвестиции: на что стоит обратить внимание при подаче налоговой декларации?

Перевод: Влада Лаевалинд
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

«Доходы, которые вы зарабатываете через платформы Bolt, Wolt или аналогичные, необходимо декларировать, и если это не сделано, мы обязательно напомним об этом», - объяснил руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента (MTA) в программе Reporter на канале Kanal2, где также обсуждались налоговые декларации детей и пенсионеров.

До начала подачи деклараций о доходах физических лиц за прошлый год остался всего месяц. В среду Налогово-таможенный департамент ознакомил прессу с изменениями, которые вступили в силу в этом году.

Несмотря на то, что с начала 2024 года в Эстонии введен подоходный налог в размере 22 процентов, в декларациях за 2024 год ставка налога по-прежнему составит 20 процентов.

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