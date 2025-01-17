Гостьей нового выпуска передачи Limon LIVE стала трихолог-эстетист Наталья Буслова, которая рассказала, какие проблемы с волосами чаще всего возникают у жителей Эстонии и дала полезные советы.
ВИДЕО ⟩ Трихолог раскрыла основную причину, почему люди в Эстонии теряют волосы: «Женщина облысела за один день»
Облысение, увы, является проблемой не только мужчин. Женщины в Эстонии все чаще жалуются на выпадение волос. По словам трихолога-эстетиста Натальи Бусловой, самой частой причиной этого становится стресс, который вызывает телогеновую алопецию.
Телогеновое выпадение волос характеризуется преждевременным завершением фазы роста волос (анагена) и переходом в период покоя (телоген). Это нарушение приводит к временному облысению. Важно не запускать процесс и вовремя обращаться к специалисту.
Чаще всего стресс сказывается на волосах не сразу. Трихолог-эстетист Наталья Буслова спрашивает у своих пациенток, столкнувшихся с резким выпадением волос: «Что у вас было три месяца назад? Что вы пережили?» Обычно они быстро вспоминают, что действительно в то время переживали сильный стресс.
«У меня была пациентка, которая потеряла мужа в автокатастрофе и от шока облысела за один день», - рассказывает Наталья Буслова, уточнив, что в большинстве случаев это обратимый процесс. К слову, даже у этой женщины волосы впоследствии отросли.
Реактивное выпадение волос имеет другую природу. Оно может быть вызвано перенесенными вирусными заболеваниями.
«Очень много работы у меня было после COVID-19: приходили полулысые женщины. К счастью, и этот процесс обратим», - делится специалист.
Трихолог отмечает, что волосы могут начать выпадать также после операций, наркоза. «Год назад у меня было две операции подряд. Если бы я не была трихологом, то, наверное, сошла бы с ума, - признается Наталья Буслова. - У меня в семье все были в ужасе, я снимала с головы огромные клоки волос. Но была спокойна, ведь знала, что сумею все это восстановить».
Наталья Буслова советует готовиться к операциям заранее: быть предупрежденным - значит, быть вооруженным.
У мужчин основная причина выпадения волос чаще всего кроется в генетике. Наталья Буслова считает, что при своевременном выявлении признаков алопеции процесс можно замедлить. «Этот процесс можно контролировать и даже предотвратить, но только если обратиться вовремя. Когда мужчина приходит в солидном возрасте, с проплешинами, уже поздно», - объясняет трихолог.
Озаботиться состоянием волос лучше всего еще в подростковом возрасте. «В таких случаях можно применять препараты, которые помогают продлить фазу анагена, а также блокаторы, снижающие чувствительность к гормонам», - уточняет специалист.
«Сегодня с облысением можно бороться, и мужчины могут сохранять шевелюру достаточно долго, - уверена Наталья Буслова. - Но не стоит надеяться на чудо-шампуни. Часто ко мне приходят семейные пары, и жена говорит: «Я купила мужу шампунь, теперь ждём, когда волосы отрастут». Это заблуждение - шампуни, маски и масла тут не помогут».
К сожалению, бывают случаи, когда даже специалист помочь не может, например, при аутоиммунных заболеваниях. Но дефекты можно устранить косметически.
«У меня была пациентка, которая страдала гнездной алопецией. Очаги облысения выглядели как большие просветы. Мы сделали ей трихопигментацию. Это процедура, при которой под кожу головы вводится пигмент, создающий видимость волос. Более того, эта процедура стимулирует рост новых волос», - рассказывает Наталья.
Наталья Буслова не советует злоупотреблять наращиванием волос. «Наш фолликул рассчитан на определенную нагрузку. Если на тонкие волосы крепят тяжелые пряди, это может привести к тракционной алопеции, себорейному дерматиту и раздражению кожи головы. Если наращивать волосы, то только у профессионалов, при этом использовать качественные материалы и делать перерывы. Очень важно следить за кровообращением и использовать лосьоны», - поясняет трихолог.
А еще наша героиня рекомендует зимой носить шапку. «Холод вызывает спазм сосудов, что сокращает фазу анагена и приводит к выпадению волос. Кроме того, зимой люди часто болеют, что требует приема антибиотиков, а это тоже может спровоцировать выпадение волос», - говорит Наталья.
Смотрите свежий выпуск пятничного шоу Limon LIVE, который точно пойдет на пользу вашим волосам!