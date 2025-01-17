ВИДЕО Трихолог раскрыла основную причину, почему люди в Эстонии теряют волосы: «Женщина облысела за один день»

Облысение, увы, является проблемой не только мужчин. Женщины в Эстонии все чаще жалуются на выпадение волос. По словам трихолога-эстетиста Натальи Бусловой, самой частой причиной этого становится стресс, который вызывает телогеновую алопецию.

Телогеновое выпадение волос характеризуется преждевременным завершением фазы роста волос (анагена) и переходом в период покоя (телоген). Это нарушение приводит к временному облысению. Важно не запускать процесс и вовремя обращаться к специалисту.

Наталья Буслова рассказала, как сама теряла волосы: «Если бы я не была трихологом, то, наверное, сошла бы с ума!» Фото: Konstantin Sednev

Чаще всего стресс сказывается на волосах не сразу. Трихолог-эстетист Наталья Буслова спрашивает у своих пациенток, столкнувшихся с резким выпадением волос: «Что у вас было три месяца назад? Что вы пережили?» Обычно они быстро вспоминают, что действительно в то время переживали сильный стресс.

«У меня была пациентка, которая потеряла мужа в автокатастрофе и от шока облысела за один день», - рассказывает Наталья Буслова, уточнив, что в большинстве случаев это обратимый процесс. К слову, даже у этой женщины волосы впоследствии отросли.

Наталья Буслова в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Реактивное выпадение волос имеет другую природу. Оно может быть вызвано перенесенными вирусными заболеваниями.

«Очень много работы у меня было после COVID-19: приходили полулысые женщины. К счастью, и этот процесс обратим», - делится специалист.

Наталья Буслова не советует злоупотреблять наращиванием волос. Фото: Konstantin Sednev