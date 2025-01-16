ФОТО Располневшую модель Playboy захейтили в Сети

Актриса и бывшая модель Playboy Кендра Ли Уилкинсон ответила на критику своей внешности, связанной с возрастными изменениями и набором веса. Свое обращение она опубликовала в соцсетях.

В новом посте 39-летняя Уилкинсон появилась в простом и непринужденном образе. Модель надела легинсы и белую майку. При этом она распустила волосы и предпочла остаться без макияжа.

Снимки сопровождались искренними словами, адресованными её подписчикам.

«Да, я набрала вес. Да, я старею. Да, я уже не та девушка, которой была раньше. Впервые за долгое время я чувствую себя хорошо и психически здоровой. Для тех, кому не нравится моя фигура и 39-летнее лицо, пожалуйста, знайте, что я счастлива», - написала модель.

Тем самым она отреагировала на на комментарии критически настроенных пользователей.

Пост звезды вызвал широкий отклик, собрав множество поддерживающих комментариев. Поклонники отметили ее смелость и честность, а также напомнили о важности принятия себя и уважения к личному выбору каждого.