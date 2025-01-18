ПОЧЕМУ СЕЙЧАС? Модный ужас начала 2000-х снова настойчиво пробивается на витрины магазинов

Это стало как большим сюрпризом, так и разочарованием для поколения миллениалов, которые шокированы тем, что этот предмет одежды уже прошел полный модный цикл.

Эмма Фогарти, отправившись на шопинг в Дублине, нашла в одном из магазинов две блузки фасона пеплум и сразу сделала об этом пост в соцсетях, пишет Daily Mail.

Удивленная Эмма написала: «Хотите сказать, я дожила до того момента, чтобы снова увидеть возвращение пеплум-топов? Нет!»

Видео собрало почти миллион просмотров в TikTok, так как многие другие шокированные представители поколения миллениалов поделились своими мыслями о возвращении этого стиля.

Один из пользователей написал: «Не уверен, что об этом думать. Когда-то я носила их с удовольствием». Другой добавил: «Я ненавидела этот стиль с самого начала, а иногда было просто невозможно найти топ или платье без такого фасона».

Третий прокомментировал: «О боже, нет! Мне уже 30, но когда-то я была в полном восторге от этих топов».

Четвертый отметил кратко: «Пожалуйста, только не это!»

Стиль пеплум начал понемногу возвращаться уже в некоторых модных трендах 2023 года.

Пеплум возвращается! Фото: Shutterstock

Например, принцесса Кэтрин, которую многие считают иконой стиля, на церемонии в честь Дня Содружества наций появилась в костюме с цветочным принтом от Erdem.

Однако стиль пеплум берет свое начало еще в 500 году до н. э. Термин «пеплум» происходит от слова «пеплос», которым древние греки называли тунику, перевязанную на талии.

В XIV веке драпированные ткани считались признаком богатства среди королевских особ и знатных семей.

В 1940-х годах Кристиан Диор привнес в свои дизайны изящные силуэты пеплум в форме песочных часов.

Спустя 40 лет, в 1980-х, стиль вновь стал популярным, и принцесса Диана была его большой поклонницей.