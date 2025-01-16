Сестра Яниса Тиммы рассказала о звонке Анны Седоковой и раскрыла содержание их разговора

«Это правда, что полиция в Латвии начала расследование и экспертизу по обстоятельствам смерти моего брата. Могу сказать, что есть много открытых вопросов относительно обстоятельств смерти, и специалисты делают все возможное, чтобы понять, что именно произошло в последний день жизни моего брата. Чтобы не повлиять на это расследование, я не могу давать никаких дальнейших комментариев по этому делу», - заявила сестра Яниса.

В своем прошлом посте в Instagram Лелде рассказывала, что в этом году Анна Седокова связывалась с банком в США и заявляла, что является законным исполнителем счетов бывшего мужа. Сегодня Лелде сообщила, что певица звонила ей лично, чтобы объяснить цель своего звонка в банк.

«Этим банком был American Express, и Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от карты моего брата. Также она прислала мне фотографию, где мой брат расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, хранилищу и мобильному телефону на общую сумму 10 900 долларов США. Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на 10 000 долларов США и 6 декабря на 295 000 рублей», - раскрыла сестра Яниса Тиммы.

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в московском хостеле рядом с домом своей бывшей жены Анны Седоковой в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. Рядом с телом Яниса обнаружили телефон, на заставке которого - номер певицы и просьба ей позвонить. Простились с Янисом Тиммой в Риге 27 декабря.

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