Блогер об операции по уменьшению желудка: «Я люблю свое новое тело, но не хотела ради этого пройти через ад»

Когда вес британского блогера Софии Алессии приблизился к 100 килограммам, она решила сбросить лишний вес в тренажерном зале. У нее это не получилось, и в конце концов она решилась на операцию по уменьшению желудка, после чего у Софии возникли серьезные проблемы со здоровьем. «Это того стоило», - говорит София спустя много лет.