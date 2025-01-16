Когда вес британского блогера Софии Алессии приблизился к 100 килограммам, она решила сбросить лишний вес в тренажерном зале. У нее это не получилось, и в конце концов она решилась на операцию по уменьшению желудка, после чего у Софии возникли серьезные проблемы со здоровьем. «Это того стоило», - говорит София спустя много лет.
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Блогер об операции по уменьшению желудка: «Я люблю свое новое тело, но не хотела ради этого пройти через ад»
27-летняя София Алессия - британский блогер,у которой более 43 000 поклонников в Instagram и чуть более 24 000 в TikTok. Хотя София часто публикует посты в социальных сетях, так было не всегда.