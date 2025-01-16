В понедельник, 13 января, основатель «Венецианского карнавала в Таллинне» Вадим Анцупов сообщил грустную для многих поклонников ежегодного мероприятия новость.
Венецианский карнавал в Таллинне отменяется в этом году: «Все и сложно, все и просто»
«К сожалению, в 2025 году наш фестиваль "Венецианский карнавал в Таллинне" не состоится. По заверению чиновников из управы района Кристийне, на этот год запланирована масштабная реконструкция парка Лёвенру. А посему никакие массовые мероприятия на территории нашей "маленькой Венеции" невозможны», - начал свой пост Вадим Анцупов.
Мы вынуждены взять паузу на год, пока работы в парке не будут закончены. Будем посмотреть… А пока готовим костюмы и маски для следующего нашего карнавала, который я надеюсь все-таки состоится», - оптимистично подытожил основатель «Венецианского карнавала в Таллинне».
Мероприятие проходило в парке Лёвенру в районе Кристийне много лет подряд.
Основатель маскарада прокомментировал редакции отмену карнавала: «Площадка, на которой мы решили проводить фестиваль, была выбрана не просто так. Она как раз связана с Венецией и похожа на нее».
Также он добавил, что во время этого маскарада в парке обычно проходила и весенняя ярмарка.
«Поскольку парк уходит на реконструкцию, то мероприятие будет невозможно провести, а, во-вторых, в этом году не выделялся бюджет. А как без него планировать мероприятие?» - добавляет Вадим Анцупов.
Многие жители Таллинна предложили организатору провести мероприятие в японском саду в Кадриорге. Добавив, что смена места проведения внесет разнообразие.
Но на этот счет у основателя Венецианского карнавала другое мнение: «Японский сад по стилистике не подходит. Если бы у меня был фестиваль аниме или театр Кабуки, то может быть, да, сад бы подошел».
«Здесь двоякая проблема. Все и сложно, все и просто», - подытожил Анцупов.
Он также отметил, что карнавал пройдет в следующем году и выразил благодарность всем, кто ходит на это мероприятие и переживает за него.
Напомним, что в этом году «Венецианский карнавал в Таллинне» прошел бы в 13 раз.
8 октября издание rus.postimees.ee сообщило, что Таллинн планирует реконструировать парк Лёвенру.
В результате реконструкции планируется превратить парк в удобную и вдохновляющую среду, где у каждого будет возможность наслаждаться городской природой, заниматься спортом и качественно проводить время со своими близкими.
Планируется создать новые места обитания для птиц, насекомых и других живых организмов, улучшить сообщение со школой по интересам «Кулло», создать парковые дорожки без ступенек и с хорошим доступом и удобные зоны отдыха.
«Парк Лёвенру стал главным парком Кристийне, где привыкли собираться жители района. Это прекрасное место для концертов, ярмарок и приятных прогулок. После реконструкции для всего этого будет еще больше возможностей, парк станет украшением Кристийне», - сказала старейшина Кристийне Рената Лукк.