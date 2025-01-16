Венецианский карнавал в Таллинне отменяется в этом году: «Все и сложно, все и просто»

«К сожалению, в 2025 году наш фестиваль "Венецианский карнавал в Таллинне" не состоится. По заверению чиновников из управы района Кристийне, на этот год запланирована масштабная реконструкция парка Лёвенру. А посему никакие массовые мероприятия на территории нашей "маленькой Венеции" невозможны», - начал свой пост Вадим Анцупов.

Мы вынуждены взять паузу на год, пока работы в парке не будут закончены. Будем посмотреть… А пока готовим костюмы и маски для следующего нашего карнавала, который я надеюсь все-таки состоится», - оптимистично подытожил основатель «Венецианского карнавала в Таллинне».

Мероприятие проходило в парке Лёвенру в районе Кристийне много лет подряд.

Основатель маскарада прокомментировал редакции отмену карнавала: «Площадка, на которой мы решили проводить фестиваль, была выбрана не просто так. Она как раз связана с Венецией и похожа на нее».

Организатор карнавала Вадим Анцупов. Фото: Mihkel Maripuu

Также он добавил, что во время этого маскарада в парке обычно проходила и весенняя ярмарка.

«Поскольку парк уходит на реконструкцию, то мероприятие будет невозможно провести, а, во-вторых, в этом году не выделялся бюджет. А как без него планировать мероприятие?» - добавляет Вадим Анцупов.

Многие жители Таллинна предложили организатору провести мероприятие в японском саду в Кадриорге. Добавив, что смена места проведения внесет разнообразие.