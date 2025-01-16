Мировой рейтинг размеров женской груди: на каком месте жительницы Эстонии?

«Размер груди уникален для каждой женщины, и на него влияют множество факторов, включая генетику, питание и диету, вес и индекс массы тела (ИМТ), физическую форму и возраст», - пишут авторы отчета. Они также отметили, что средний размер чашечки варьируется от AA до C в зависимости от страны.

Ученые подчеркнули, что индекс массы тела (ИМТ) тесно связан с размером груди: более высокий ИМТ зачастую означает больший размер груди, сообщает New York Post.

Норвегия возглавила рейтинг. Средний ИМТ в этой стране оказался ниже, чем в других (26,2), однако именно Норвегия заняла первое место, со средним размером чашечки между C и D.

На втором месте оказались США с средним ИМТ 29 и размером чашечки C. Великобритания заняла третье место со средним ИМТ 27,1 и также размером C.

Самый маленький средний размер груди был зафиксирован в Гренландии: там средний размер чашечки составляет A при ИМТ 26,7. Человека считают с избыточным весом, если его ИМТ больше 25 и меньше 30, а показатель свыше 30 уже классифицируется как ожирение.

В Эстонии, согласно данным World Data, средний ИМТ составляет 26,2, а средний размер бюстгальтера - A и B.

«В целом, примечательно, что большие размеры груди часто встречаются в странах, где также существует проблема ожирения​», - сообщили ученые World Data в прошлом году.

В топ стран с самыми большими размерами груди вошли Норвегия, Исландия, Великобритания и США.

«Женская грудь состоит в основном из жировой ткани и желез. Форма груди зависит не только от генетических факторов, но и от количества жировой ткани и состава соединительной ткани».

Размер бюстгальтера определяется измерением окружности под грудью (обозначается числом) и наиболее полной части груди (обозначается буквой). «Чем больше разница между этими измерениями, тем больше размер чашечки», - объяснили ученые.