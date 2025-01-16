ФОТО Селин Дион показала редкий снимок с тремя сыновьями и трогательно обратилась к покойному мужу

56-летняя канадская певица Селин Дион опубликовала редкое фото с тремя своими сыновьями, когда она почтила память своего мужа Рене Анжелиля в девятую годовщину его смерти. Семейный кадр артистка показала подписчикам в Instagram.

Звезда позировала со своими сыновьями Рене-Чарльзом, 23, и близнецами Нельсоном и Эдди, 14. На фото, сделанном на Рождество, запечатлена улыбающаяся Селин, которая дополнила своих наследников в кремовых костюмах, когда они отдыхали в семейном доме в Лас-Вегасе.

«Рене, мы не можем поверить, что тебя нет уже девять лет. Не проходит ни одного дня, чтобы мы не чувствовали твоего присутствия, РЧ, Эдди, Нельсон и я», - написала Селин.

«Ты был моим величайшим чемпионом, моим партнером и тем, кто всегда видел во мне самое лучшее. Я уважаю тебя, и я навсегда скучаю по тебе, mon amour.... Мы любим тебя», - добавила певица.

В 2016 году Селин, чья карьера была подорвана из-за диагноза «синдром ригидного человека», потеряла мужа из-за рака горла.

Артистка впервые познакомилась с Рене, когда выступала для него в 1980 году, когда ей было всего 12 лет. Прослушивание прошло успешно, и он согласился стать менеджером юной звезды.

Их отношения стали романтическими до 1987 года, когда Дион было 19 лет, а через семь лет они поженились.

Старший сын супругов пошел по стопам своей матери, начав рэп-карьеру.