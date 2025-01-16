Кристина Орбакайте удивила своих подписчиков новым фото

На своей странице в Instagram, артистка показала себя в обнимку со своим мужем-красавичком Михаилом Земцовым. К слову, у ее супруга действительно выдающаяся внешность. Его рост составляет метр и 98 сантиметров.

Оказалось, что у мужа певицы в этот день - День рождения. «С днем рождения, любимый», - написала Кристина Орбакайте.

К поздравлениям присоединилась и Примадонна: «Поздравляем!»

Недавно Кристина Орбакайте покорила американскую сцену после того, как заявила, что уходит с российской сцены. Певица организовала тур по США, посетив такие города, как Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и многие другие.