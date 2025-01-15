Туристка отправилась на свидание с незнакомцем, не подозревая, что это встреча станет роковой

Британка Дженна Карр во время отпуска в Португалии познакомилась в Tinder с симпатичным парнем, который тоже любит путешествовать. На тот момент девушка была студенткой медицинского университета в Англии, а молодой человек работал инженером в Португалии. Это означало, что, несмотря на их прекрасное взаимопонимание и сильное физическое притяжение, они могли позволить себе только отношения на расстоянии. Пара встречалась примерно раз в месяц - больше не позволяли рабочие графики и обязательства.