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Туристка отправилась на свидание с незнакомцем, не подозревая, что это встреча станет роковой

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Туристка в Португалии. Снимок иллюстративный.
Туристка в Португалии. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Одинокая незамужняя девушка провела великолепный отпуск в Португалии, даже не подозревая, какие сюрпризы жизнь подготовила для нее.

Британка Дженна Карр во время отпуска в Португалии познакомилась в Tinder с симпатичным парнем, который тоже любит путешествовать. На тот момент девушка была студенткой медицинского университета в Англии, а молодой человек работал инженером в Португалии. Это означало, что, несмотря на их прекрасное взаимопонимание и сильное физическое притяжение, они могли позволить себе только отношения на расстоянии. Пара встречалась примерно раз в месяц - больше не позволяли рабочие графики и обязательства.

Из-за отношений на расстоянии пара сталкивалась с разными проблемами. «Для моего парня приоритетом была работа в Португалии, и все мои знакомые говорили, что у него нет желания уезжать оттуда. Вся моя жизнь была в Великобритании, и я также не планировала менять место жительства», - объяснила Дженна.

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