ФОТО И ВИДЕО Принцесса Кейт впервые объявила о ремиссии после лечения рака

Принцесса Уэльская Кэтрин во вторник, 14 января, сообщила в соцсетях, что у нее наблюдается ремиссия. Она сделала пост об этом после того, как посетила больницу Royal Marsden на западе Лондона, в которой ранее проходила лечение от рака.
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«Находиться в ремиссии - это облегчение, и я остаюсь сфокусированной на выздоровлении. Все, кто сталкивался с диагнозом »рак«, знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой норме. Тем не менее я с нетерпением жду следующего года. Есть к чему стремиться», - написала принцесса Уэльская в Instagram.
Это первое подтверждение того, что принцесса находится в стадии ремиссии, отмечает BBC.
Как поясняет организация Cancer Research UK, слово «ремиссия» означает, что в организме после лечения не остается никаких следов рака. Благотворительная организация отмечает, что некоторые виды рака могут возвращаться, поэтому медики склонны использовать термин «ремиссия» вместо «выздоровление».
В своем посте Кэтрин поблагодарила больницу Royal Marsden за «исключительный» уход.
«Я искренне благодарю всех, кто тихо шел рядом с Уильямом и мной, пока мы преодолевали все трудности. Мы не могли просить о большем», - написала она.
Во вторник утром принцесса пообщалась с больными раком в этой больнице, проявив понимание, основанное на собственном опыте. Это было ее самое крупное «сольное» мероприятие после окончания лечения: она приехала в больницу без сопровождения других членов семьи.
Когда Кэтрин, одетая в длинное коричневое зимнее пальто и туфли на высоком каблуке, проходила через главный вход на территорию больницы, было слышно, как она произносит: «После стольких тихих частных визитов приятно снова войти сюда через главный вход».
«Принцесса хотела нанести этот визит, чтобы выразить свою благодарность команде медиков и подчеркнуть передовой мировой опыт лечения и ухода, который предоставляет больница Royal Marsden», - сообщил представитель Кенсингтонского дворца.
«У каждого пациента лечение проходит по-разному, поэтому оно так по-разному влияет на семьи», - отметила принцесса во время своего визита.
Напомним, в сентябре Кэтрин сообщила, что прошла курс химиотерапии. Принцесса Уэльская, которой на прошлой неделе исполнилось 43 года, сделала это заявление спустя полгода после сообщения о том, что у нее обнаружен рак. Известно, что прошлой зимой ей сделали операцию на брюшной полости, но тип рака так и не был объявлен.
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