ФОТО И ВИДЕО Принцесса Кейт впервые объявила о ремиссии после лечения рака

«Находиться в ремиссии - это облегчение, и я остаюсь сфокусированной на выздоровлении. Все, кто сталкивался с диагнозом »рак«, знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой норме. Тем не менее я с нетерпением жду следующего года. Есть к чему стремиться», - написала принцесса Уэльская в Instagram.

Это первое подтверждение того, что принцесса находится в стадии ремиссии, отмечает BBC.

Как поясняет организация Cancer Research UK, слово «ремиссия» означает, что в организме после лечения не остается никаких следов рака. Благотворительная организация отмечает, что некоторые виды рака могут возвращаться, поэтому медики склонны использовать термин «ремиссия» вместо «выздоровление».

В своем посте Кэтрин поблагодарила больницу Royal Marsden за «исключительный» уход.

«Я искренне благодарю всех, кто тихо шел рядом с Уильямом и мной, пока мы преодолевали все трудности. Мы не могли просить о большем», - написала она.

Во вторник утром принцесса пообщалась с больными раком в этой больнице, проявив понимание, основанное на собственном опыте. Это было ее самое крупное «сольное» мероприятие после окончания лечения: она приехала в больницу без сопровождения других членов семьи.

Фото: SIPA/Scanpix