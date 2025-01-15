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Член городского совета о дорожных условиях: «Таллинн - это, конечно, Спортивная столица Европы, но...»

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Гололед. Снимок иллюстративный.
Гололед. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Дорожные условия зимой беспокоят всех. Особенно сложно молчать, когда плюсовые температуры превращают городские улицы и железнодорожные платформы в каток. Ситуацию в соцсетях прокомментировали сотни жителей Эстонии, а также резко высказался член городского совета Тийт Терик.

На прошлой неделе член городского совета (Центристская партия) и бывший вице-мэр Таллинна Тийт Терик отправил мэру Евгению Осиновскому (Социал-демократическая партия) запрос, в котором поинтересовался, почему, несмотря на то, что в столице снег убирали лучше, чем когда-либо, это не отразилось на повседневной жизни, сообщает Postimees.

На своей странице в Facebook Терик снова высказался о дорожных условиях в Таллинне.

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