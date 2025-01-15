Член городского совета о дорожных условиях: «Таллинн - это, конечно, Спортивная столица Европы, но...»

На прошлой неделе член городского совета (Центристская партия) и бывший вице-мэр Таллинна Тийт Терик отправил мэру Евгению Осиновскому (Социал-демократическая партия) запрос, в котором поинтересовался, почему, несмотря на то, что в столице снег убирали лучше, чем когда-либо, это не отразилось на повседневной жизни, сообщает Postimees.