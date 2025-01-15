Дорожные условия зимой беспокоят всех. Особенно сложно молчать, когда плюсовые температуры превращают городские улицы и железнодорожные платформы в каток. Ситуацию в соцсетях прокомментировали сотни жителей Эстонии, а также резко высказался член городского собрания Тийт Терик.
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Член городского собрания о дорожных условиях: «Таллинн - это, конечно, Спортивная столица Европы, но...»
На прошлой неделе член городского собрания (Центристская партия) и бывший вице-мэр Таллинна Тийт Терик отправил мэру Евгению Осиновскому (Социал-демократическая партия) запрос, в котором поинтересовался, почему, несмотря на то, что в столице снег убирали лучше, чем когда-либо, это не отразилось на повседневной жизни, сообщает Postimees.