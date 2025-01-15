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СКАНДАЛ ГОДА Депутат Рийгикогу Эстер Карузе получила долгожданное приглашение: «Я предполагала, что президент примет такое же решение и в этом году»

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Фото статьи
Фото: Madis Veltman

«Да, конечно, это порадовало», - заявила член Рийгикогу Эстер Карузе, которая в прошлом году не получила приглашения на празднование Дня независимости. В этом году ей выпала такая возможность.

«Это все же стало неожиданностью в том смысле, что я предполагала: раз президент в прошлом году принял такое решение, то, вероятно, и в этом году оно будет таким же», - рассуждала депутат Рийгикогу Эстер Карузе, получившая приглашение на прием.

«В прошлом году - это был неприятный сюрприз, но такие решения, в любом случае, можно пересматривать, и в один год поступать так, а в другой - иначе», - отметила Карузе.

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