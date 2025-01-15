«Да, конечно, это порадовало», - заявила член Рийгикогу Эстер Карузе, которая в прошлом году не получила приглашения на празднование Дня независимости. В этом году ей выпала такая возможность.
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СКАНДАЛ ГОДА ⟩ Депутат Рийгикогу Эстер Карузе получила долгожданное приглашение: «Я предполагала, что президент примет такое же решение и в этом году»
«Это все же стало неожиданностью в том смысле, что я предполагала: раз президент в прошлом году принял такое решение, то, вероятно, и в этом году оно будет таким же», - рассуждала депутат Рийгикогу Эстер Карузе, получившая приглашение на прием.