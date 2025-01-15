В прошлое воскресенье на шоссе Таллинн-Рапла, непосредственно перед перекрестком Валдеку, произошла опасная ситуация: с крыши двигавшегося грузовика в сторону других участников движения слетели крупные куски снега и льда. Полиция напоминает, что плохо очищенное от снега транспортное средство может быть опасным как для вас, так и для других участников дорожного движения.
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Снег, слетевший с крыши грузовика на шоссе Таллинн-Рапла, напугал водителя: «Кто знает, что могло бы случиться»
В прошлое воскресенье на шоссе Таллинн-Рапла, непосредственно перед перекрестком Валдеку, произошла опасная ситуация: с крыши двигавшегося грузовика в сторону других участников движения слетели крупные куски снега и льда. Полиция напоминает, что плохо очищенное от снега транспортное средство может быть опасным как для вас, так и для других участников дорожного движения.
В редакцию обратилась женщина, которая в один снежный зимний вечер, возвращаясь домой после похода в кино, заметила нечто опасное. На крыше ехавшего впереди грузовика лежал толстый слой снега.