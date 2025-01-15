ФОТО Муж известной эстонской исполнительницы столкнулся с лосем: «Разбил лобовое стекло и снес боковое зеркало»

«Теперь и нашей семье на дороге пришлось столкнуться с оленем», - сообщает певица Мерле Лилье на своей странице в Facebook.

Она пишет, что в прошлую субботу ее муж Рихо возвращался из Курессааре домой на Муху. «Было 23:30, когда вдруг с боку в его машину врезался огромный лось, который разбил лобовое стекло и снес боковое зеркало», - описывает Лилье и добавляет: «К счастью, скорость была невысокой, потому что шел снег, и даже подушки безопасности не сработали, но автомобиль был серьезно поврежден».

Скриншот публикации Мерле Лилье. Фото: Kuvatõmmis/Facebook

Лось, по словам Лилье, убежал, и даже при дальнейшем осмотре места происшествия его найти не удалось. «Позже мы услышали от местного охотника, что в там же той ночью в 01:30 был найден погибший лось, а в 03:30 произошло еще одно столкновение с лосем, который, однако, уцелел. Охотник ругался, что мы сразу не позвонили на государственный инфотелефон 1247 и не сообщили о столкновении с лосем. Хорошо, что мы теперь знаем», - говорит Лилье.

Она добавляет: «Конечно, мы позвонили по номеру 112, но для тех, кто не знал: в таком случае необходимо также звонить на государственный инфотелефон - 1247. Разумеется, если ты жив и здоров и понимаешь, что происходит вокруг. Хорошее каско ERGO, и сегодня машина уже в автосервисе, а муж занимается своими делами на другом автомобиле. Постараемся забыть...» - пишет она в завершение.